23 % ارتفاعًا في صافي الأرباح التشغيلية للبنك الأهلي الكويتي - مصر

حافظ البنك الأهلي الكويتي - مصر، الذي يُعتبر أحد أسرع البنوك نموًا في السوق المصرفي المصري ، خلال الاشهر التسعة من عام 2019 على أدائه الإيجابي والمميز، حيث ارتفعت صافي أرباحه التشغيلية بنسبة 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.





وجدير بالذكر أن صافي الأرباح التشغيلية للبنك قد وصلت إلى 712 مليون جنيه مصري، في حين ارتفع صافي دخل العوائد العائد بنسبة 35 بالمائة ليصل إلى 1.02 مليار جنيه مصري، وفضلًا عن ذلك حققت محفظة ودائع العملاء نموًا بنسبة 18% لتصل إلى 28.41 مليار جنيه مصري.





وعلى صعيد متصل، ارتفعت أصول البنك بنسبة 18% خلال هذه الفترة لتتجاوز 33 مليار جنيه مصري، كما واصلت محفظة القروض الإجمالية للبنك نموها بنسبة 21 % لتصل إلى أكثر من 19 مليار جنيه مصري.





وقد صرح السيد علي إبراهيم معرفي - رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر " بأن البنك يواصل تعزيز مكانته في القطاع المصرفي المصري، مؤكدًا استمراره في الوفاء بوعده بتقديم تجربة مصرفية تجمع بين بساطة وتطور الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء "، وأضاف سيادته : " نواصل الحفاظ على استقرار ومتانة القاعدة الرأسمالية للبنك وتقديم عروض مصرفية مبتكرة للسوق المصرفي المصري، حتى أصبحنا في وضع جيّد يمكّننا من مواصلة خطة النمو المتصاعد".





كما أكّد السيد خالد السلاوي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر " أن النتائج المالية الإيجابية للبنك تأتي انعكاسًا للجهود التي يبذلها فريق العمل والتزامه بتقديم تجربة مصرفية مميزة للعملاء، كما تعكس قوة فريق قيادة العمل بالبنك وقدرته علي تنفيذ استراتيجيته الطموحة " ، وأضاف سيادته : "سنواصل الاستثمار في تنمية وتطوير العنصر البشري مما سيمكننا من دفع عجلة النمو والحفاظ على التميّز في تقديم الخدمات المصرفية ، ولا يزال استمرارنا في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية يؤتي ثماره في تسهيل التجربة المصرفية وجعلها أكثر ملاءمة للعملاء، وسنظّل حريصين على تقديم عروض أكثر ابتكارًا تلبي احتياجات العملاء لتتناسب مع تطور متطلباتهم ونمط حياتهم السريع".



