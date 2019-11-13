طلبات إحاطة أمام البرلمان للوزراء | نائب: معامل الحاسب الآلي تحولت إلى مجرد ديكور بالمدارس.. وآخر: محافظة الشرقية تعاني من عشوائية إدارة موازنتها

معامل الحاسب الآلي بالمدارس الحكومية متهالكة ولا تتوافق مع رقمنة العملية التعليمية

طلب مناقشة عامة بشأن وقائع إهدار مال عام في محافظة الشرقية

طلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن إطلاق مدد الإعارات للمصريين بالخارج

طلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن تأخر إنهاء مشروعات الصرف بقريتي ناهيا والعسيلي



تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة حول عدد من المشاكل الموجودة فى دوائرهم ، بهدف العمل على إيجاد حلول لها.



تقدم النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي حول تهالك معامل الحاسب الآلي بمعظم المدارس الحكومية المصرية، بالشكل الذي يؤثر سلبًا على خطط الوزارة لرقمنة العملية التعليمية، بإدخال نظام الإمتحان الإلكتروني واستخدام الطلاب للتابلت أثناء الدراسة.



وأكد بركات فى بيان صحفى له أن معامل الحاسب الآلي تحولت إلى مجرد ديكور بالمدارس، نظرًا لتهالك الأجهزة والشاشات الإلكترونية وعدم تناسبها مع أعداد الطلاب، بالإضافة إلى إهمال المدرسين بحصص الحاسب الآلي، وعدم قدرة الطلاب على استخدام تلك الأجهزة.



وأضاف أن أجهزة الحاسب الآلي بالمدارس إما أنها تعطلت بسبب عدم الصيانة، أو أصابها التلف نتيجة عدم الاستخدام، أو مشونة فى كراتينها داخل المعامل خوفا عليها من التلف ويتم تدريس المادة نظريا.



وطالب النائب بحصر أعداد أجهزة الكمبيوتر الموجودة بالمدارس وتصنيف مدى جاهزيتها للاستخدام والتأكد من قدرة وجاهزية مدرسي الحاسب الآلي لتعليم الطلاب، بالإضافة إلى تزويد المدارس بأعداد كافية من الأجهزة إذا أردنا للمنظومة الجديدة النجاح.



وتقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجه لوزير التنمية المحلية، بشأن التخبط في إدارة محافظة الشرقية وتسبب ذلك في إهدار ملايين الجنيهات من المال العام.



وأكدت فهيم فى بيان صحفى لها أن محافظة الشرقية تعاني من عشوائية إدارة موازنتها، وهناك أدلة حقيقية على إهدار للمال العام بها من خلال الصرف على مشروعات غير ضرورية، أو بناء مشروعات وإعادة هدمها خلال فترة قليلة رغم صرف مئات الملايين عليها.



واستعرضت النائبة في طلبها، العديد من الوقائع التي تؤكد إهدار مال عام في مشروعات بالمحافظة، ومنها تنفيذ مركز ومدينة الزقازيق قرارا بإزالة نافورة، وإجراء أعمال تطوير وتجميل أسفل كوبرى الزراعة العلوى، سبق وأن أجريت في عام 2016 بتكلفة تقدر بنحو 10 ملايين جنيه تقريبا.



وأضافت: "كما تم تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير ورصف شارع عمر شاهين بمدينة الزقازيق بتكلفة 9 ملايين جنيه، ومن ضمن أعمال التطوير إزالة الجزيرة الوسطى التي أنفقت مبالغ مالية كبيرة على تطويرها في السابق".



وأشارت إلى أن التخبط الإداري انتقل أيضا إلى القطاع الصحي، ومنه مستشفى الحميات بقرية السعدية مركز أبو حماد، الذي أنشئ على مساحة 4200 متر في عام 2004 وتوقفت أعمال الإنشاءات والتطوير به منذ نحو 12 عاما، وترك بما فيه من مواد بناء وكميات كبيرة من السيراميك.



وتقدم النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بطلب إحاطة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بشأن إعادة النظر فى قرار إطلاق مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للمصريين العاملين بالخارج ،حتى يمكن تدبير احتياجات الھيئات والجھات التابعة لوزارة الكھرباء عن طريق التعاقد المؤقت في حال وجود عجز وفقا لخطاب وزيرة الدولة للھجرة وكذلك مقترح وزارة المالية بتعيين عمالة مؤقتة وتمديد إجازات العاملين بالخارج.



وأضاف فى بيان صحفى له أنه في ضوء توجيھات رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المصريين العاملين بالخارج فيما يتعلق بتجديد الإجازات وفي ضوء التصريحات العديدة لوزير المالية بدعم المصريين العاملين بالخارج للمحافظة على الدخل القومي من العملة الصعبة واستعداده لتمويل أي عقود جديدة لموظفين جدد لتفادي عودة المغتربين ، صدر قرار من لجنة التنسيق بين شركات الكھرباء (انتاج – نقل – توزيع) بأن تكون أقصى مدة للإجازة الخاصة خمسة سنوات فقط بعد أن كانت غير محددة المدة ، مما يترتب عليه عودة أكثر من 8200 موظف نظرا لعدم استقرار سوق العمل بالخارج في الوقت الراھن.



وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: وحدد القرار مدة الأجازة الخاصة بأربع سنوات في البداية ولكن تم تعديله لخمس سنوات بناء علي تدخل وزيرة الھجرة لدي وزير الكھرباء والطاقة.



وأشار إلى أنه بالبحث في الأمر تبين أنه سيتم تطبيق القرار بدء من يناير 2020 وقد بدأ بالفعل آلاف المغتربين بتجھيز أنفسھم لإنھاء عقودھم بالخارج والعودة لوظائفھم ، مؤكدا أن عودة ھذا العدد الكبير من المغتربين ستنقطع تحويلاتھم التي تقدر بمليارات الجنيھات سنويا وذلك ضد توجه الدولة التي تشجع على زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة ، كما ستخسر منظومة التأمينات مبالغ مالية يقوم العاملون بالخارج بتسديدھا بالعملة الصعبة بشكل منتظم كل عام ، وستلتزم وزارة الكھرباء بزيادة نفقاتھا بما يقدر بمليار جنيه كحسبة تقديرية لتوفير رواتب ھؤلاء الموظفون العائدون.



واستطرد:من الأضرار الكبيرة للقرار ھو انھيار المكانة التي بناھا مھندس وزارة الكھرباء المصري في سوق العمل على مدار العقود الماضية وساھمت فيھا قيادات شركات الكھرباء الآن بمكوثھم بالخارج عشرات السنين رفعوا فيھا اسم المھندس المصري عاليا.



وأوضح أنه كنتيجة حتمية لھذا القرار، بدأت الشركات بالخارج بالاعتماد على مھندسين من جنسيات أخري حيث لن تعتمد على مھندس وزارة الكھرباء المصري الذي سيعمل ويتدرب ويتطلع على اسرارھم ثم يتركھم بعد خمسة سنوات ، مشيرا إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار عودة عشرات الآلاف من العاملين المصريين البسطاء الذين يجدون في المھندس المصري داعمًا لھم في شركاتھم, وبمجرد رجوع المھندس المصري سيستبدلھم من يخلفه بعمال من جنسيته.



وقدّم المهندس علاء والى عضو مجلس النواب ، ورئيس لجنة الاسكان السابق طلب إحاطة عاجل موجهًا للدكتور وزير الإسكان والمرافق، والمهندس رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي استنادًا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية بسبب تأخر الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بقريتي " ناهيا والعسيلي"، وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أنه طالت مدة تنفيذه، وآن الأوان للانتهاء منها على أرض الواقع.



وأكد النائب " علاء والى " فى بيان صحفى له أن هذا المشروع تم البدء فيه منذ قرابة الـ 11 عاما وحتى الآن لم يتم الإنتهاء منه وتسليمه محطتى الصرف الصحى للقريتين حتى الآن، الأمر الذي أدى إلى استياء المواطنين من عدم وجود خدمة الصرف الصحى بهذه المنطقة وتلبية مطالبهم المشروعة، نظرًا لتسرب مياه الصرف في الشوارع وخطورة هذا الأمر في اختلاطها بمياه الشرب حفاظًا على صحة المواطنين.



وطالب المهندس علاء والي، نائب كرداسة، وزارة الإسكان والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من محطتي الصرف الصحي بقريتي "ناهيا والعسيلي" بكرداسة ودخولهما الخدمة.

