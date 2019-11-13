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رياضة

رسميا | موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الليجا

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 03:23 م
راموس - ميسي
راموس - ميسي
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إسراء أشرف
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم، الأربعاء، توقيت مباراة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد، المقرر إقامتها يوم 18 ديسمبر المقبل، بعد تأجيله من يوم 26 أكتوبر الماضي، بسبب الاحتجاجات التي يشهدها إقليم كتالونيا.

ومن المقرر، أن يقام "الكلاسيكو" يوم 18 ديسمبر المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر بمنافسات الليجا.

وكانت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، ترغب في تغيير الموعد المقترح، ليقام يوم 4 ديسمبر بدلًا من 18 من الشهر ذاته، من أجل حماية المصالح الاقتصادية للأندية الأخرى.

وشهدت مدينة برشلونة الفترة الماضية العديد من المظاهرات، بعدما صدر قرارًا بالقبض على القادة في إقليم كتالونيا، بسبب دعوات الانفصال عن إسبانيا، لذلك تم تأجيل الكلاسيكو.
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