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حوادث

مناظرة النيابة فى مقتل شاب علي يد شقيقه: جسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:54 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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محمد العيسوي
كشفت مناظرة نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، لجثة شاب قتل على يد شقيقه، أن الوفاة جاءت نتيجة إصابات طعنية حيوية حديثة من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب، وتعزي الوفاة إلى الإصابة الطعنية.

بداية الواقعة كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا بنشوب مشاجرة في أحد الشقق السكنية بالمنطقة، ووقوع قتيل، وعلي الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه ووالدته، تعدى خلالها عليها بالضرب، فلم يتحمل المتهم وتدخل للدفاع عن والدته، ثم استل سكين وطعنه في أماكن متفرقة من جسده أسقطه قتيلا.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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