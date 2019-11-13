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حوادث

القبض على بكار مسجل خطر هارب من حكم بالسجن 15 سنة بدمياط

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 03:39 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط مسجل خطر هارب من حكم بالسجن 15 سنة وبحوزته بندقية آلى وهيروين. وقد تمكن المقدم محمد معوض رئيس مباحث مركز شرطة دمياط من ضبط المدعو سامى سماح وشهرته بكار ومقيم بقرية أولاد حمام التابعة لمركز دمياط.
وتبين أن المتهم هارب من حكم بالسجن 15 سنة جنايات قسم شرطة دمياط الجديدة وضبط بحوزته بندقية آلى وكمية من الهيروين تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهم.
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