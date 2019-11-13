في حمام السباحة .. نسرين أمين تظهر بإطلالة جديدة

نشرت الفنانة نسرين أمين، صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أثناء تواجدها في حمام السباحة، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة أسوان.





وعلقت نسرين أمين، على الصور التى ظهرت بها مرتدية مايوه قائلة: "من قال إن الصيف قد انتهى فى مصر؟" مشيرة إلى تواجدها حاليا في أسوان.





وكانت نشرت نسرين أمين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" بإطلالة مختلفة.





حيث ارتدت نسرين عباءة سوداء مطعمة بألوان مختلفة بأكمام طويلة تبرز عن رشاقتها، وتركت شعرها الأسود منسدلا بين كتفيها بطريقة رائعة.





واعتمدت نسرين فى الماكياج على اللون الأسود للعيون والرموش، وضعت أحمر شفاه باللون البيج الذي يتناسب مع لون بشرتها.



