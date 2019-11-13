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ثقافة

وداعا للسلاح لـ اللواء سمير فرج .. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 03:30 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة د.هيثم الحاج على ، كتاب للواء الدكتور سمير فرج بعنوان "وداعا للسلاح- سيرة محارب".

ويسرد اللواء سمير فرج فى هذا الكتاب قصة حياته منذ نشأته فى مدينة بورسعيد والأحداث التى مرت بها المدينة من تأميم القناة والعدوان الثلاثى عليها وكيف تأثر بالثقافة الغربية لهذه المدينة العظيمة وكذلك تأثير والديه فى نشأته، ثم التحاقه بالكلية الحربية فى سن الخامسة عشر والتخرج ضابطًا وذهابه للقتال فى حرب اليمن ثلاث سنوات كاملة فى سن السابعة عشر ، ثم عودته إلى أرض الوطن والاشتراك فى حرب 67 ومعاناة مرارة الهزيمة التى لحقت بالجيش المصرى ى سيناء ثم تنحى الرئيس عبدالناصر

والبدء كفرد من رجال القوات المسلحة فى بناء الجيش المصرى والاشتراك فى حرب الاستنزاف 6 سنوات مقاتلا على الضفة الغربية لقناة السويس أمام العدو الإسرائيلي، ثم التحاقه بكلية أركان حرب والتخرج فى المرتبة الأولى على الدورة ، والاشتراك فى حرب اكتوبر 73 من داخل غرفة العمليات الرئيسية للقوات المسلحة شاهدا على كل أحداث هذه الحرب العظمى على كل الجبهات.

كما يتناول الكتاب أيضا عمل اللواء سمير فرج كملحق عسكرى والمناصب التى تولاها بعد ذلك فى القوات المسلحة ثم مسيرته العملية ومناصبه فى القطاع المدنى.

وينقسم الكتاب إلى 11 فصل يتناول كل منها مرحلة فى حياته ، كما يتضمن الكتاب ملحق للصور لتلك المراحل منذ أن كان طفلا ى عمر ال 3 سنوات.
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