هل مصاب بمرض.. الأمير تشارلز يظهر بأيدي وأقدام متورمة في الهند..صور

شوهد أمير ويلز، تشارلز، بأيد وأقدام منتفخة، خلال اليوم الأول من زيارته إلى لهند، مما أثار مخاوف بشأن صحته.



ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عدة صور للأمير تشارلز، بعد أن خلع حذائه للدخول إلى معبد السيخ في نيودلهي، لتظهر أصابع قدمه حمراء ومتورمة، فضلا عن أصابع يديه التي بدت كذلك.



وبالرغم من هذا الأمر والذي يثير تساؤلات بشأن صحته، إلا أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، البالغ من العمر 70 عامًا، بدا ضاحكا ممازحا مساعديه.



ويجري الأمير تشارلز زيارة رسمية للهند، لبحث أزمة التغير المناخي والتمويل الاجتماعي.



وخلال اليوم الأول، استقل تشارلز توك توك، لحضور فعالية تناقش كيفية تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، كما التقى بالرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، في مقر إقامته.