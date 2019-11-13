تعرف على موعد انتهاء فصل الصيف.. وسبب انتشار الحشرات المنزلية.. فيديو

قال الدكتور محمد فهيم، أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، إن التغيرات المناخية فى مصر أصبحت واضحة جدًا، لافتًا إلى أن فصل الصيف مازال قائمًا حتى نصف شهر نوفمبر.وأضاف الدكتور محمد فهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية " dmc"، أن تغير المناخ أدى إلى انتشار الحشرات المنزلية كـ، مشيرًا إلى أن هناك فرق كبير بين الليل والنهار حيث ان الجو لطيف نهارًا مائل للحرارة، بينما الجو بارد ليلًا.وتابع أن الصيف بدأ يتوغل خلال أشهر السنة، واصبح يتوغل داخل فصل الخريف، مما ساعد على انتشار وزيادة نشاط الحشرات، مؤكدًا أن فترات الحر الشديدة منعت فترات السكون الظاهرى للحشرات.وأوضح أن التغيرات الجوية أدى إلى شراسة غير طبيعية، مما يؤدى إلى زيادة الامراض وتنقلها من خلال الذباب.