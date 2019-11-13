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رياضة

اكتمال صفوف منتخب ألمانيا استعدادا لتصفيات اليورو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 03:39 م
صدى البلد
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نور عادل
اكتملت صفوف المنتخب الألماني، اليوم الأربعاء، بحضور تشكيلة كاملة بقيادة المدرب يواخيم لوف، فيما لم يتبق سوى نيكولاس ستارك، مدافع هيرتا برلين الذي تحوم الشكوك حول مشاركته أمام بيلاروسيا، وأيرلندا الشمالية، في تصفيات اليورو.

وبقي ستارك في مقر إقامة الماكينات في دوسلدروف، كي يخضع لعمليات التأهيل والتدريب عقب تعرضه لكسر في الأنف أُثناء مشاركته مع فريقه في مباراة بالدوري الألماني، والتي خسرها فريقه أمام لايبزيج (2-3).

ولم يسبق لستارك، 24 عامًا، أن لعب مع المنتخب الألماني؛ حيث لم يشارك في فرصته الأولى؛ بسبب المرض، ولم يتم التأكد بعد من أنه ستتاح له فرصة المشاركة في إحدى مباراتي بيلاروسيا، وأيرلندا الشمالية.

ويحتل المنتخب الألماني، المركز الثاني في المجموعة الثالثة للتصفيات، بعد المنتخب الهولندي المتصدر، حيث ستضمن النقاط الأربع الحصول على بطاقة العبور لنهائيات المسابقة التي تقام العام المقبل.

لكن الضمان يمكن أن يأتي مباشرة في حال عدم قدرة منتخب أيرلندا الشمالية، على الفوز أمام هولندا يوم السبت.

ودخل الثنائي جوناثان تاه وسوات سيردار في تدريبات الجري بملعب فوروتونا دوسلدروف؛ بسبب مشاكل خفيفة في العضلات، لكن مشاركتهما ليست موضع شكوك وفقًا للاتحاد الألماني.
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