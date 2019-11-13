بيئة نظيفة ومتميزة.. إطلاق مبادرة لزراعة 2500 شجرة في كفر الشيخ

أطلق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مبادرة زراعة 2500 شجرة في أرجاء محافظة كفر الشيخ لتكون إحدى المحافظات التي تبادر بالانضمام لمبادرة بيئة نظيفة ومتميزة.





وقال المحافظ إن المبادرة تأتي ضمن المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة الأشجار المثمرة، بمشاركة جميع الجهات المعنية والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والزراعة ومركز البحوث الزراعية وجهاز شئون البيئة والصرف الصحي والمسطحات المائية والتربية والتعليم والشباب والرياضة والشئون الاجتماعية ومديرية الأمن.





أوضح محافظ كفر الشيخ، أن الهدف من المبادرة يأتي لتحقيق بيئة نظيفة لأجل أولادنا، وتحقيق التواصل الجيد بين إدارة صحة البيئة وكافة الجهات والمصالح الحكومية المعنية بشئون البيئة بالمحافظة، وإزالة السلبيات التي تم رصدها بكافة المراكز والمدن، ونشر الوعي الصحي والبيئي والثقافة الصحية، وذلك من خلال زراعة 2500 شجرة بجميع أرجاء المحافظة.



