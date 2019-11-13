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أخبار البلد

الصين تدعو شركاتها لزيادة دورها في تعميق الصداقة والتعاون مع مصر

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 03:34 م
الصين تدعو شركاتها
الصين تدعو شركاتها لزيادة دورها في تعميق الصداقة والتعاون مع
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دعاء أبوهشيمة
حث كبير المستشارين السياسيين الصينيين وانج يانج، الشركات الصينية في مصر على لعب دور أكبر في تعميق الصداقة والتعاون بين الصين ومصر.

ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، أدلى وانج، رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، بهذه التصريحات خلال اجتماعه يوم الاثنين مع ممثلين عن 25 شركة صينية فى مصر، على هامش زيارته الرسمية لمصر.

وأشاد وانج يانج بالشركات باعتبارها جسر رئيسي للتعاون التجاري والاقتصادي بين الصين ومصر.

وقام ممثلو الشركات، من بينها بنك التنمية الصيني، وشركة تيانجين للتنمية الاقتصادية التكنولوجية، وشركة هواوي تكنولوجيز، وشركة هندسة البناء الصينية، وشركة البتروكيماويات الصينية، بإطلاع وانج على عملياتهم في مصر وطرحوا نصائح سياسية حول دعم العلاقات المصرية الصينية.

أشار وانج يانج إلى مبادرة الحزام والطريق (BRI) باعتبارها منصة مهمة لبناء مجتمع من القدر المشترك للبشرية، وهو مفهوم اقترحه الرئيس الصيني شي جين بينج.

وقال وانج يانج إنه بموجب هذا المفهوم ، تهدف الصين إلى لعب دورها كبناء للسلام العالمي ومساهم في التنمية العالمية، مضيفًا أن المبادرة اكتسبت اعترافا واسع النطاق بين الدول، بما في ذلك مصر، التي انضمت إلى المبادرة.

وتشير مبادرة الحزام والطريق، التي اقترحتها الصين عام 2013، إلى الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21، وتهدف إلى بناء شبكة تجارة وبنية تحتية تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا عبر الطرق التجارية لطريق الحرير القديمة سعيا لتحقيق تنمية وازدهار على نحو مشترك.

وتعهد ممثلو الشركات الصينية بتقديم المزيد من المساهمات لتنمية الصين والصداقة الصينية-المصرية من خلال السعي نحو توسيع عملياتهم في مصر وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
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