درس خصوصي أونلاين.. أمازون تطلق منصة Ignite لمساعدة المدرسين على بيع المواد التعليمية

أطلقت شركة أمازون "Amazon" الأمريكية، منصة جديدة باسم Ignite بهدف إتاحة الفرصة للمدرسين لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد أو الموارد التي يطورونها لطلابهم التقليديين .





وبحسب ما ذكره موقع "engadget"، يستطيع المدرسون من خلال منصة Ignite المجانية، طباعة ونشر المواد التعليمية وذلك من خلال عرضها وبيعها على المنصة وتحقيق دخل إضافي من مختلف الطلاب في مختلف الأماكن.





وتقول شركة أمازون "إن المبدعين في الموارد سيحصلون على 70 في المائة من العائدات على جميع مبيعاتهم، وستحصل أمازون على رسوم معاملات 30% من قيمة المصادر والمواد المباعة، وبالنسبة للعناصر التي تقل تكلفتها عن 2.99 دولار، فستقوم أمازون بخصم 30 سنتًا كرسوم دون الحصول على عمولة".





وأضافت أمازون "بمجرد تحميل مواردك الأصلية من مواد وخطط دراسية وكراسات وغيرها، ستقوم الشركة بمراجعتها للمساعدة في حماية حقوق المبدعين وضمان أفضل تجربة لعملائها، وبعدها سيتم عرضها للشراء على المنصة ليتمكن جميع المهتمين من الوصول إليها".





وتعمل منصة Ignite متاحة بنظام الدعوات حتى الآن، لكنها مع الوقت ستتوسع أكثر خاصة مع وجود إقبال من المدرسين والطلاب عليها.





وإذا كنت تبحث عن شراء موارد دراسية، فيمكنك البحث عنها حسب مستوى الصف الدراسي والموضوع ونوع المورد وعوامل أخرى في مجالات مثل الرياضيات والدراسات الاجتماعية والتكنولوجيا والعلوم وفنون اللغة، وستوفر أمازون معاينات للمواد من خلال ميزة "البحث من الداخل"، إلى جانب التوصيات واستعراض العملاء.





وتتميز منصة Amazon Ignite وفكرتها ليس فقط لتقديم المواد التعليمية وتوفير دخل إضافي لبعض المدرسين فحسب، بل مساعدتها مدرسين أخرين على الحصول على مواد جاهزة لتدريسها في حال لم يكن لديهم وقت كاف لصناعة المواد التعليمية الخاصة بهم، فضلًا عن مساعدة الطلاب بالحصول على مواد جاهزة ومتنوعة للدراسة.





وفي الوقت نفسه، لا تزال خدمة Amazon Inspire ، التي ظهرت لأول مرة في عام 2016 لمساعدة المعلمين في العثور على المواد ومشاركتها مجانًا، نشطة.