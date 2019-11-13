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برلمان

أفريقية النواب تبحث مستقبل الانتشار الزراعي والجوي لمصر بالقارة السمراء

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 03:37 م
النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان
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فريده محمد وماجده بدوي ومحمود فايد
تعقد لجنة الشئون الأفريقية ستة اجتماعات الأسبوع المقبل، ويأتي الاجتماع الأول يوم الأحد، وذلك لعرض وزارة الزراعة آخر المستجدات الخاصة بالانتشار في أفريقيا فيما يتعلق بالمزارع المشتركة.

ويعقد الاجتماع الثاني لمناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين طارق رضوان وماجد أبو الخير بشأن "جدوى المزارع النموذجية في بعض الدول الأفريقية على الدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا"، وتلتقي اللجنة عصر يوم الأحد سفيرة دولة مالاوي.

وتستكمل يوم الاثنين اجتماعاتها، وذلك لعرض "الرؤية المستقبلية لوزارة الطيران المدني لدعم توجه مصر لأفريقيا"، يعقبه لقاء مع سفير دولة غانا.

وتبدأ يوم الثلاثاء اجتماعاتها لدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه بتاريخ 8/10/2019 عن أداء الحكومة بعد خمسة عشر شهرًا من بدء عملها، والرد عليه فيما يخص لجنة الشئون الأفريقية.
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