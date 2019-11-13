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أخبار العالم

حول تركيا إلى ديكتاتورية.. ثورة في الكونجرس على تواجد أردوغان بالولايات المتحدة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 03:44 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعرب السيناتور الأمريكي شلا جاكسون عن حزنه من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة، قائلا: "يحزنني توجيه الدعوة لأردوغان لزيارة واشنطن، أردوغان حول تركيا إلى ديكتاتورية".

فيما قال السيناتور الأمريكي سيث مولتون: "سلوك أردوغان يضر بالحريات التي تنادي بها أمريكا، علينا مواجهة أردوغان ووقف انتهاكاته".

فيما طالب السيناتور الآخر روبن جاليجو بفرض مزيدا من العقوبات على تركيا، بالتزامن مع زيارة اردوغان إلى البيت الأبيض، داعيا الناتو إلى إعادة النظر في عضوية تركيا.

يأتي ذلك مع استعداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وسط رفض من جاني النواب لهذه الزيارة.
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