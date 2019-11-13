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محافظات

حضارة عظيمة..وفد صيني يزور المعالم الأثرية في الأقصر .. صور

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:56 م
وفد صيني يزور المعالم
وفد صيني يزور المعالم الأثرية في الأقصر
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شمس يونس
زار وانج يانج رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى الصينى وبرفقته وفد صينى رفيع المستوى عددا من المعالم الأثرية المهمة بمدينة الأقصر .

وشملت الزيارة معبد الأقصر ومعبد الكرنك بالبر الشرقي ثم انتقل إلى البر الغربي، كما زار وادي الملوك ووادي الملكات .

وأعرب المسؤول الصيني عن إعجابه الشديد بالحضارة المصرية القديمة وسعادته بمشاهدة الآثار الفرعونية وروعة ودقة الفنان المصري القديم.

وكان وانج يانج رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى الصينى وصل الى محافظة الاقصر وبرفقته وفد صينى رفيع المستوى وشهد افتتاح فصل "كونفوشيوس" لتعليم اللغة الصينية بجامعة الأقصر وذلك بحضور نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى وسفير الصين بالقاهرة ونائب وزير التعليم العالى الدكتور عمرو عدلى ومحمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر حيث تم الإعلان خلال الحفل عن افتتاح فصل "كونفوشيوس" بجامعة الأقصر.
حضارة عظيمة..وفد صيني يزور المعالم الأثرية في الأقصر .. صور
حضارة عظيمة..وفد صيني يزور المعالم الأثرية في الأقصر .. صور
حضارة عظيمة..وفد صيني يزور المعالم الأثرية في الأقصر .. صور
حضارة عظيمة..وفد صيني يزور المعالم الأثرية في الأقصر .. صور
حضارة عظيمة..وفد صيني يزور المعالم الأثرية في الأقصر .. صور
حضارة عظيمة..وفد صيني يزور المعالم الأثرية في الأقصر .. صور
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