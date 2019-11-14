آمنة نصير:لا يجب ان تكون هناك وصاية على ارتداء المرأة المسلمة للحجاب

قالت النائبة امنة نصير أن ارتداء المرأة المسلمة للحجاب يكون عن قناعة والتزام منها بضوابطه ، مشيرة إلى أن الله قال فى كتابه الكريم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.



وأشارت نصير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لا يجب أن يتم فرض الوصاية على أحد ، قائلة: يجب ان نكف عن الولاية على بعضنا البعض ، لأن الله هو الذي سيحاسبنا فى النهاية.



وكان ساويرس أدلى بتصريح لموقع "أربين بيزنس" قائلا: "إذا أراد الله أن تكون المرأة محجبة لخلقها بالحجاب"، مشيرا إلى أن "العالم العربي يعاني من الأصوليين الإسلاميين".

