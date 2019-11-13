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أخبار البلد

خلال لقائه بـ "عاشور".. رئيس الوزراء يرحب باختيار مصر مقرا لـ "العربي للتحكيم"

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:16 م
نقيب المحامين و رئيس
نقيب المحامين و رئيس الوزراء
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حمادة خطاب
رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باختيار الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية مصر مقرًا له، متمنيًا التوفيق للاتحاد في القيام بالدور الذي يتطلع إليه في تسوية المنازعات الاقتصادية والتجارية المختلفة، بما يعود بالنفع على الدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع سامح عاشور، رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية، والمستشار سمير زبدية، أمين عام الاتحاد.

وخلال اللقاء، أطلع "عاشور" رئيس الوزراء على خلفية تأسيس الاتحاد ليكون أول هيئة متخصصة للتحكيم في القضايا الاقتصادية والتجارية، كما تم تسجيله في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.

فى ذات السياق، أشار المستشار سمير زبدية أمين عام الاتحاد، إلى الدور المهم الذي يتطلع إليه الاتحاد في تطوير آليات التحكيم، سواء في المنازعات بين الأطراف العربية أو بين أطراف عربية وأخرى أجنبية، من خلال محكمة التحكيم العربية، ومركز الوساطة لتسوية المنازعات.

وفي ختام اللقاء، سلم رئيس الاتحاد العربي للتحكيم، والأمين العام، درع الاتحاد لرئيس الوزراء، تقديرًا للدور الذي تقوم به الحكومة المصرية في تعزيز آليات العمل العربي المشترك.
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