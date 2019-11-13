الأعلى للإعلام يحفظ شكاوى البوابة نيوز

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بـ حفظ الشكاوى الخاصة بجريدة البوابة نيوز.



واكدت اللجنة فى اجتماعها اليوم أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجريدة كافية لمواجهة عدم تكرار هذه الأخطاء التكنولوجية غير المقصودة والتى أسفرت عن إعادة اخبار سبق نشرها.



وثمنت اللجنة قيام الجريدة بمعاقبة المسؤولين بها وتطوير النظام التكنولوجى للموقع الالكترونى وتعيين مسؤولين لمراجعة ما تم بثه على الموقع.