دينية البرلمان ترد على انتقاد ساويرس للحجاب

قال النائب عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن أمور الدين سواء كان إسلاميا أو مسيحيا أو يهوديا يجب أن تترك لرجال الدين ، ولا يجب أن يتحدث فيها غيرهم باعتبارها المتخصصين فى ذلك.
وأكد حمروش فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن نجيب ساويرس يعتبر من رجال الأعمال وليس رجال الدين ، وبالتالى فإن انتقاده للحجاب جاء من شخص غير متخصص وكلامه غير دقيق ، ويحتاج إلى المراجعة الشديدة.
وكان ساويرس أدلى بتصريح لموقع "أربين بيزنس" قائلا: "إذا أراد الله أن تكون المرأة محجبة لخلقها بالحجاب"، مشيرا إلى أن "العالم العربي يعاني من الأصوليين الإسلاميين".
وأكد حمروش فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن نجيب ساويرس يعتبر من رجال الأعمال وليس رجال الدين ، وبالتالى فإن انتقاده للحجاب جاء من شخص غير متخصص وكلامه غير دقيق ، ويحتاج إلى المراجعة الشديدة.
وكان ساويرس أدلى بتصريح لموقع "أربين بيزنس" قائلا: "إذا أراد الله أن تكون المرأة محجبة لخلقها بالحجاب"، مشيرا إلى أن "العالم العربي يعاني من الأصوليين الإسلاميين".