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برلمان

دينية البرلمان ترد على انتقاد ساويرس للحجاب

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 06:33 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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معتز الخصوصى
قال النائب عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن أمور الدين سواء كان إسلاميا أو مسيحيا أو يهوديا يجب أن تترك لرجال الدين ، ولا يجب أن يتحدث فيها غيرهم باعتبارها المتخصصين فى ذلك.

وأكد حمروش فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن نجيب ساويرس يعتبر من رجال الأعمال وليس رجال الدين ، وبالتالى فإن انتقاده للحجاب جاء من شخص غير متخصص وكلامه غير دقيق ، ويحتاج إلى المراجعة الشديدة.

وكان ساويرس أدلى بتصريح لموقع "أربين بيزنس" قائلا: "إذا أراد الله أن تكون المرأة محجبة لخلقها بالحجاب"، مشيرا إلى أن "العالم العربي يعاني من الأصوليين الإسلاميين".
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