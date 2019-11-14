دينية البرلمان ترد على انتقاد ساويرس للحجاب

قال النائب عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن أمور الدين سواء كان إسلاميا أو مسيحيا أو يهوديا يجب أن تترك لرجال الدين ، ولا يجب أن يتحدث فيها غيرهم باعتبارها المتخصصين فى ذلك.



وأكد حمروش فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن نجيب ساويرس يعتبر من رجال الأعمال وليس رجال الدين ، وبالتالى فإن انتقاده للحجاب جاء من شخص غير متخصص وكلامه غير دقيق ، ويحتاج إلى المراجعة الشديدة.



وكان ساويرس أدلى بتصريح لموقع "أربين بيزنس" قائلا: "إذا أراد الله أن تكون المرأة محجبة لخلقها بالحجاب"، مشيرا إلى أن "العالم العربي يعاني من الأصوليين الإسلاميين".

