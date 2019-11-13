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فن

بنحب برج القاهرة.. أحدث ظهور للفنانة نرمين ماهر .. شاهد

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:21 م
نرمين ماهر
نرمين ماهر
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القسم الميدانى
نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام " بإحدى المطاعم ببرج القاهرة .

وجاءت معلقة على الصورة "من المطعم الدوار لبرج القاهره بجد حلو جدا"

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعينها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت بعض التعليقات كالآتي:

جمال مصر ام الدنيا

زى القمر ماشاء الله

احنا نحب ببرج القاهرة كثير الله يحفظ مصر ام الدنيا و شعبها

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه".


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