بنحب برج القاهرة.. أحدث ظهور للفنانة نرمين ماهر .. شاهد









نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام " بإحدى المطاعم ببرج القاهرة .وجاءت معلقة على الصورة "من المطعم الدوار لبرج القاهره بجد حلو جدا"ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعينها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت بعض التعليقات كالآتي:جمال مصر ام الدنيازى القمر ماشاء اللهاحنا نحب ببرج القاهرة كثير الله يحفظ مصر ام الدنيا و شعبهايذكر أن آخر مشاركات الفنانة نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه".