لهذا السبب .. استمع لأغاني Adele أثناء القيادة

كشفت دراسة علمية حديثة، أن الاستماع إلى أغاني النجمة العالمية adele أثناء قيادة السيارة، يمكن أن يقلل من التوتر ويساعد على الحفاظ على صحة القلوب وانتظام ضربات القلب ، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية.



أجرى الباحثون دراسة صغيرة على النساء الشابات على الطرق في البرازيل ووجدن أنهن يستمعن للموسيقى أثناء القيادة وخاصة أغاني النجمة أديل، وكان لذلك تأثير إيجابي على تهدئتهم من التوتر أثناء القيادة.



وأكد الباحثون القائمون على الدراسة، أن الموسيقى تقلل من التقلبات في معدلات ضربات القلب والتي مع مرور الوقت ، يمكن أن تساعدهم على تجنب المشاكل الصحية الخطيرة.



وأوضحت نتائج الدراسة أن الموسيقى لها تأثير على إيقاعات موجة الدماغ وتنظيم النشاط في الجهاز العصبي ، وخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

