ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط مصنع لمخدر الاستروكس بالقاهرة .. صور

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:53 م
مصنع لمخدر الاستروكس
مصنع لمخدر الاستروكس
Advertisements
محمد صبري
فى ضربة أمنية جديدة ضد مروجى المواد المخدرة، نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي فى مجال إعادة تصنيع وتدوير مخدر الأستروكس .

جاءت الضربة الأمنية على ضوء متابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، تخصصا فى الإتجار بمخدر الأستروكس ورصد محاولتهما تصنيع ذات المخدر بخلط وإضافة كميات من المواد الكيماوية، وقد أمكن الوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى.

وتبين أنهما (طالب جامعى، عاطل– سبق إتهامه فى 6 قضايا آخرهم "مخدرات" - مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة).. حيث تم ضبط الطالب بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة حال استقلاله دراجة نارية.

وأسفرت أعمال تفتيش مسكن المتهم الثانى (هارب) عن ضبط (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 9,500 كيلو جرام- كمية من بوردة الأستروكس وزنت 200 جرام- 30 قرص مخدر- 2 لتر سائل مادة الكيتامين المخدرة- 2 زجاجة لسائل الأسيتون- بخاخة بلاستيكية لرش المواد الكيماوية- مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان).

وفى ذات السياق ، تم رصد عنصرين من العناصر النشطة لترويج مخدر الأستروكس بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وتم ضبطهما وهما (صيدلى، طالب أكاديمى- سبق إتهامه فى 5 قضايا آخرها "مخدرات") حال إستقلالهما سيارة وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 2,500 كيلو جرام- كمية لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام- كمية لبودرة الأستروكس وزنت 20 جرام- 40 قرص مخدر- مسدس صوت و10 طلقات لذات العيار- مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة- ميزان).

بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للمضبوطات، وأيدوا ما جاء بالتحريات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
ضبط مصنع لمخدر الاستروكس بالقاهرة .. صور
ضبط مصنع لمخدر الاستروكس بالقاهرة .. صور
ضبط مصنع لمخدر الاستروكس بالقاهرة .. صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية.. ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بالإسماعيلية

ضبط 227 قطعة سلاح نارى و 302 قضية مخدرات خلال حملة أمنية

ضبط أكثر من ألفي قضية تنقيب وتعد على أرض آثار و20 قضية تهريب

ضبط 222 قطعة سلاح نارى و 295 قضية مخدرات

ترشيحاتنا

غابت عن حفله الأخير.. هل هناك خلاف بين عمرو دياب ودينا الشربيني

امرأة خمسينية أمام المحكمة بسبب وجبة من البيض المسلوق.. وهذا ما حدث

بنحب برج القاهرة.. أحدث ظهور للفنانة نرمين ماهر .. شاهد

أحمد حسن يرد على ساويرس بسبب الحجاب: خليك في المهرجانات والبيزنس بتاعك

رسميا .. الاتحاد الإنجليزى يقرر إيقاف نجم مانشستر سيتى بسبب تويتر

الدولار يواصل انخفاضه أمام الجنيه خلال عام 2020 لهذه الأسباب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان كلاسيك.. لقاء الخميسي تتصدر غلاف مجلة FIG العالمية

بسبب حذائها.. الأميرة كيت ميدلتون تتعرض لموقف محرج أمام الكاميرات

بـ بنطلون ممزق.. ريهام أيمن بإطلالة كاجوال شتوية.. صور