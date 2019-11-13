ضبط مصنع لمخدر الاستروكس بالقاهرة .. صور

فى ضربة أمنية جديدة ضد مروجى المواد المخدرة، نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي فى مجال إعادة تصنيع وتدوير مخدر الأستروكس .



جاءت الضربة الأمنية على ضوء متابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، تخصصا فى الإتجار بمخدر الأستروكس ورصد محاولتهما تصنيع ذات المخدر بخلط وإضافة كميات من المواد الكيماوية، وقد أمكن الوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى.



وتبين أنهما (طالب جامعى، عاطل– سبق إتهامه فى 6 قضايا آخرهم "مخدرات" - مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة).. حيث تم ضبط الطالب بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة حال استقلاله دراجة نارية.



وأسفرت أعمال تفتيش مسكن المتهم الثانى (هارب) عن ضبط (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 9,500 كيلو جرام- كمية من بوردة الأستروكس وزنت 200 جرام- 30 قرص مخدر- 2 لتر سائل مادة الكيتامين المخدرة- 2 زجاجة لسائل الأسيتون- بخاخة بلاستيكية لرش المواد الكيماوية- مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان).



وفى ذات السياق ، تم رصد عنصرين من العناصر النشطة لترويج مخدر الأستروكس بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وتم ضبطهما وهما (صيدلى، طالب أكاديمى- سبق إتهامه فى 5 قضايا آخرها "مخدرات") حال إستقلالهما سيارة وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 2,500 كيلو جرام- كمية لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام- كمية لبودرة الأستروكس وزنت 20 جرام- 40 قرص مخدر- مسدس صوت و10 طلقات لذات العيار- مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة- ميزان).



بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للمضبوطات، وأيدوا ما جاء بالتحريات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.