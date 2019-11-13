منتدى شباب العالم يشارك في المائدة المستديرة بعاصمة الشباب الأوروبي نوفي ساد بـ صربيا

يشارك منتدى شباب العالم ضمن وفد مصري رفيع المستوي في المائدة المستديرة المزمع انعقادها في مدينة نوفي ساد بجمهورية صربيا، عاصمة الشباب الأوروبي لعام 2019، وذلك يوم 15 نوفمبر الجاري، بمشاركة كل من اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان باعتبار مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019، ودينا الحاروني ممثلة منتدى شباب العالم.





تعقد المائدة المستديرة تحت عنوان (نوفي ساد وأسوان عواصم الشباب في أوروبا وإفريقيا) وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مناقشة أهم قضايا الشباب، حيث يجتمع ممثلون عن الشباب الأفريقي وممثلون عن الشباب الأوروبي في حلقات نقاشية لاستعراض المبادرات والمقترحات المطروحة على أن تخرج المائدة باستنتاجات وتوصيات لصالح شباب العالم .





وتشهد المائدة عددًا من الجلسات المتنوعة والمهمة وعلى رأسها جلسة نقاشية بعنوان (أهمية الاستثمار في الشباب) بمشاركة كل من اللواء أحمد إبراهيم)، محافظ أسوان، وسعادة السفير عمرو الجويلي، سفير مصر في صربيا، بالإضافة إلى ستيفين هيودولين ممثل وفد الاتحاد الأوروبي إلى صربيا.



