Nike تنهي شراكتها مع AMAZON لهذا السبب

أنهت العلامة التجارية العالمية نايكى تعاقدها مع منصة البيع بالتجزئة الإلكترونية الأشهر فى العالم أمازون مؤخرًا، الأمر الذى يعنى التوقف عن ملابسها وأحذيتها الرياضية من خلالها، بعد مرور شراكة بدأت فى عام 2017 وتمتلك الشركتان تاريخًا طويلًا في التعامل مع بعضهما البعض.



وقالت شركة نايكى في بيان لها أن هذا القرار جاء فى إطار استراتيجية التسويق الجديدة لها، ولكنها مازالت تعتزم استكمال مشروعها التجريبي مع Amazon Retail.



ومن ناحية أخرى ستعرض الإستراتيجية الجديدة لكثير من المتاعب لـ أمازون أبرزها بيع البضائع المقلدة، وما سيترتب عليه من خسائر مالية فادحة بملايين الدولارات، فشركة نايكى من أوئل العلامات التجارية الكبرى التي تتعامل معها أمازون.



يذكر أن مبيعات شركة نايكى الشهيرة زادت بمعدل 3 أضعاف منذ عام 2013، بنسبة 68% من خلال البيع الإلكترونى.