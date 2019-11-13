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أحمــد صبـري
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فن

ياسمين صبري تتصدر تويتر بسبب مواصفات فتى أحلامها.. ومغردون: دي من بره المنهج

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:57 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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مصطفى كرم
تصدرت الفنانة ياسمين صبري موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لليوم الثاني على التوالي بعد حلقتها ببرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة اسعاد يونس وحديثها عن مواصفات زوجها المستقبلي.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي :

‏شروط ‎#ياسمين_صبري لزوجها في المستقبل ..
كل هالشروط متوفره فيني الا اخر شرط 🙄😏
‎#السمراء_زينة_الجمال

‏الرجل اللي عنده كل المواصفات دي ، هو مش حيوافق عليكي أصلا لانه ببساطه حيكون عنده شروط تانية مانكونش سطحية و هيفا😅
‎#ياسمين_صبري

‏كده تعجييز المواصفات ديه من بره المنهج 😂
‎#ياسمين_صبري

‏‎#ياسمين_صبري

والله يا سوسو اهم شي يكون عندو احساس وضمير والباقي يجي مع الايام 😊

‏أنا واحد معنديش غير الصفه رقم 11 يعنى مش باقى على الدنيا 😂 ‎#ياسمين_صبري

‏كل الصفات موجوده يابشه بس رقم 11دي لا🤔 ‎#ياسمين_صبري

‏عشر دقايق فى الفرن ويجهز 😂😂 ‎#ياسمين_صبري

‏حد يبلغ ‎#ياسمين_صبري ان طلبها موجود

‏ي رب اجيب ١٣ من ١٥ وانجح
‎#ياسمين_صبري
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