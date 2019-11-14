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فن

فوز على الحجار بجائزة السلطان قابوس

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 03:04 ص
صدى البلد
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أ ش أ
فاز المطرب المصرى علي الحجار أمس الأربعاء بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال الطرب العربي عن فرع الفنون في دورتها الثامنة لعام 2019.

وقال الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم حبيب بن محمد الريامي -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة- "إن جائزة السُّلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب جائزة سنوية يتم منحها بالتناوب دوريًا كل سنتين بحيث تكون تقديرية في عام يتنافس فيها العرب عموما، وفي عام آخر للعُمانيين فقط، لتكون الجائزة مؤشّرًا قيميًّا وتقييميًا للحالة الثقافية والفنية والأدبية على المستويين المحلي والعربي".

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجائزة شملت هذا العام ثلاثة مجالات للعرب عمومًا وهي: مجالات دراسات علم الاجتماع والطرب العربي وأدب الرحلات.

وفي مجال أدب الرحلات عن فرع /الآداب/ حصل على جائزة هذا المجال الأديب باسم محمد فرات عراقي الجنسية.

وأوضح الريامي الأمين أن مجموع المتقدمين الذين استوفوا متطلبات الترشح في هذه الدورة وصل إلى 157 شخصًا حيث بلغ في مجال دراسات علم الاجتماع / 78 مترشحًا/ وفي مجال الطرب العربي/27 مترشحًا/ وفي مجال أدب الرحلات /52 مترشحًا/.

جدير بالذكر أن جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب تعتبر الحدث الثقافي الأبرز في عُمان الذي يحظى باهتمام ومشاركات واسعة علـى الصعيدين المحلي والدولي.

وتأتي هذه الجائزة انطلاقًا من اهتمام السُّلطان قابوس بن سعيد بالإنجاز الفكري والمعرفي وتأكيدًا على الدور التاريخي للسلطنة في ترسيخ الوعي الثقافي؛ باعتباره الحلقة الأهم في سلم الرقي الحضاري للبشرية.

وقد بدأت إجراءات تقديم الأعمال المترشحة من يوم الأحد 3 مارس 2019م حتى يوم الخميس 15 أغسطس 2019م حيث أُغلق فيه باب الترشح.
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