فيها حاجة حلوة.. ضابط شرطة وزملاؤه يدفعون ديون مسنة لمنع حبسها

فى لافتة إنسانية، قام نقيب شرطة أحمد شاكر، بجمع 5 آلاف جنيه من زملائه فى قسم شرطة البساتين لمنع حبس سيدة مسنة فى قضية إيصال أمانة.





ضيق الحال اضطر سيدة مسنة لاستلاف مبلغ قدره 5 آلاف جنيه وقامت بتوقيع إيصال أمانة بالمبلغ، ولكنها تعذَّرت فى السداد مما دفع صاحب المال لرفع دعوة قضائية، حصل بموجبها على حكم بحبس السيدة المسنة لمدة 3 أشهر.





وعقب قيام قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بتنفيذ حكم قضائى بضبط السيدة المسنة "محكوم عليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات فى قضية إيصال أمانة بمبلغ 5 آلاف جنيه"، قام النقيب/ أحمد شاكر الضابط بالقسم بجمع المبلغ المالى من الضباط العاملين بالقسم، وسدد المديونية.



