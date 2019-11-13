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حوادث

فيها حاجة حلوة.. ضابط شرطة وزملاؤه يدفعون ديون مسنة لمنع حبسها

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:50 م
النقيب/ أحمد شاكر
النقيب/ أحمد شاكر
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مصطفى الرماح
فى لافتة إنسانية، قام نقيب شرطة أحمد شاكر، بجمع 5 آلاف جنيه من زملائه فى قسم شرطة البساتين لمنع حبس سيدة مسنة فى قضية إيصال أمانة.

ضيق الحال اضطر سيدة مسنة لاستلاف مبلغ قدره 5 آلاف جنيه وقامت بتوقيع إيصال أمانة بالمبلغ، ولكنها تعذَّرت فى السداد مما دفع صاحب المال لرفع دعوة قضائية، حصل بموجبها على حكم بحبس السيدة المسنة لمدة 3 أشهر.

وعقب قيام قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بتنفيذ حكم قضائى بضبط السيدة المسنة "محكوم عليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات فى قضية إيصال أمانة بمبلغ 5 آلاف جنيه"، قام النقيب/ أحمد شاكر الضابط بالقسم بجمع المبلغ المالى من الضباط العاملين بالقسم، وسدد المديونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن السيدة، كما قام بإعطائها مبلغ مالى آخر لمساعدتها.
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