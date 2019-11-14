ماوس بـ 2000 جنيه مخصص للألعاب

تعتزم شركة Razer طرح فأرة "ماوس" لاسلكي مخصص للألعاب والجيمز فقط في فبراير القادم 2020، والذي يأتي بسعر صادم يبلغ 2000 جنيه للعديد من المميزات أهمها، أن تصميمه بسيط ومريح، ويتميز بالدقة وسرعة الاستجابة والحركة.





وإذا كنت من هواة الألعاب ستشجعك خفة وزنه على شرائه فى الحال، ويبلغ وزنه 74 جرامًا، بينما يأتى في لونه الأسود بالكامل عدا الجزء المضئ، الذي يحمل شعار شركة Razer .





ويوجد أسفل الماوس مفتاح تشغيل وإيقاف، بالإضافة إلى زر DPI المخصص لضبط السرعة، ويستطيع العمل ما بين 50 أو 60 ساعة متواصلة فى الشحنة الواحدة، ويتم شحنه من خلال بتوصيله بالكهرباء.





إلا أن هناك بعض العيوب التي ظهرت فيه، حيث تصدر scroll wheel بعض الأصوات المزعجة مما يضايق مستخدميه، ويظهر عليها ضوء أحمر للإنذار بأنه لن يتبقى سوى 5 بالمائة من البطارية، و من بين العيوب عدم وجود مؤشر البطارية.



