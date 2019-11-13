بـ فستان كلاسيك.. لقاء الخميسي تتصدر غلاف مجلة FIG العالمية

تصدَّرت الفنانة لقاء الخميسي غلاف مجلة FiG العالمية، وتألقت الفنانة لقاء الخميسي بإطلالة كلاسيكية زادت من جمالها وأناقتها.





نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام" من أحدث ظهور لها على غلاف المجلة العالمية FiG، مرتدية فستاناً كلاسيكياً باللون الأسود ونسقت معه حزام خصر باللون الأسود الجلد وهو ما أبرز قوامها الممشوق والمتناسق.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على ترك شعرها القصير، ووضع المكياج الكلاسيك الذي اعتمدت فيه على وضع احمر الشفاه باللون الأحمر .







