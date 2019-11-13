الإفتاء: قضاء السنن الرواتب جائزة حتى لو كانت خارج وقتها

قدمت صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع «فيسبوك»، عدد من المنشورات تحت عنوان «هل تعلم أن؟»، لتصحيح بعض المفاهيم أو طرح فتاوى بطريقة مختصرة ومبسطة.



وعرضت الدار 5 معلومات، منها حكم إعطاء الزكاة لزوج الابنة وأولادها، وقضاء السنن الرواتب التي تكون مع الصلاة المفروضة، وبر الوالد السيء، وتقديم الطعام للمعزين، وترك الصلاة المفروضة.



وأضافت: برالوالدين فرض على ولدهما حتى لو كان أحد الوالدين سيء الخلق، وذلك في حدود االله سبحانه وتعالى ورسوله، قضاء السنن الرواتب جائزة حتى لو كانت خارج وقتها، من ترك صلوات مفروضة متعمدا يجب عليه أن يقضيها، ولا يجوز له أن يؤخر قضاؤها.



وجاءت كل معلومة في تصميم منفصل، وكلها لاقت تفاعلا كبيرًا من متابعي الصفحة، من حيث التعليق أو مشاركتها، وهي كالتالي: