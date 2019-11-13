ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

صفعة على وجه المنظمات المشبوهة.. إشادة دولية بخطوات مصر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 05:12 م
صدى البلد
Advertisements
اماني نوار
أقر مندوبو وفد اليونان، خلال فاعليات المراجعةِ الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر، بجنيف بالتحديات التى تواجهها مصر منذ الاستعراض الدورى الشامل السابق، مؤكدين علي ترحيبهم بالأطر التى وضعها دستور 2014 لحماية حقوق الإنسان.

وأوضح مندوبو وفد اليونان، أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، أنهم يقدرون جهود مصر تجاه اللاجئين وخاصة اللجوء السياسي".

كما رحب وفد كينيا بأعضاء وفد مصر لهذه الدورة الثالثة، مشيدين بالخطوات المتخذة لحماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية، موصيين بوضع سن للزواج أقله 18 عاما، ووضع برامج تدريبية لتمكين المرأة.

كما أشاد وفد ألبانيا باستضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين على أراضيها، و رحب وفد كوت ديفوار بحرارة بوفد مصر، موجها له الشكر على تقديره وأشاد بجهود الحكومة المبذولة فى متابعة تنفيذ التوصيات السابقه ، كما هنأ مصر على تعزيز القوانين لحقوق الإنسان ولا سيما إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

من جانبه أوصي وفد العراق بزيادة برامج التثقيف والتدريب فى مجال حقوق الإنسان، مرحبا بالخطوات التى اتخذتها حكومة مصر فى خطة الاصلاح الاقتصادى الكاملة، فيما أوصى وفد البحرين بمواصلة مكافحة التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة وزيادة عدد وحدات الحماية والمختصين فى هذا الشأن، ومواصلة التعاون مع مكتب المفوضية السامية لتعزيز استقلال القضاء، مشيدا بالمنهجية المتكاملة فى إعداد تقرير الحكومة المصرية.

بينما أشاد وفد بيرلاوس بجهود مصر لتنفيذ أغلب التوصيات فى الاستعراض الدورى الشامل، وجهودها لتعزيز حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحقيقا للتنمية المستدامة، كما رحب وفد أوغندا بوفد مصر وأثنى تفاعله مع المجلس، مرحبا بمبادرات الحكومة فى حقوق الإنسان لا سيما ذوى الإعاقة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوقي: مصر تنتصر لذوى الإعاقة بالتزامن مع الاستعراض الدوري الشامل

على مسئوليتي يناقش استعدادات مصر لحضور الاستعراض الدوري بمجلس حقوق الإنسان

نصري: مصر حققت إنجازات كبيرة في ملف حقوق الإنسان

ملتقى الحوار يعرض نجاحات تمكين المرأة المصرية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان

مصر تستعرض ملفها الحقوقي بالأمم المتحدة .. منظمات حقوقية: مصر حققت إنجازات كبيرة في ملف حقوق الإنسان ونفذت الكثير من توصيات المجلس الدولي

تنطلق الأربعاء.. تعرف على معنى المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

ترشيحاتنا

تبدأ مساء اليوم وحتى الجمعة.. الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة على البلاد

مصرية تفوز في الانتخابات البرلمانية الألمانية .. ووزارة الهجرة توجه لها رسالة

نيسان صني الشكل الجديد 2020 حصريا في دبي | صور

رسميا .. الاتحاد الإنجليزى يقرر إيقاف نجم مانشستر سيتى بسبب تويتر

وزير المالية: مصر حققت العام الماضي أفضل معدل نمو منذ ١١عاما

قانونيون يجيبون | كل ما تريد معرفته عن قرار النائب العام بشأن قضية فتاة العياط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان كلاسيك.. لقاء الخميسي تتصدر غلاف مجلة FIG العالمية

بسبب حذائها.. الأميرة كيت ميدلتون تتعرض لموقف محرج أمام الكاميرات

بـ بنطلون ممزق.. ريهام أيمن بإطلالة كاجوال شتوية.. صور