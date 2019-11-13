بسبب حذائها.. الأميرة كيت ميدلتون تتعرض لموقف محرج أمام الكاميرات





تعرضت الأميرة كيت ميدلتون دوقة كامبريدج لموقف محرج أمام عدسات المصورين، حين كانت تحضر حفلا خيريا برفقة زوجها الأمير ويليام ولي العهد البريطاني.وخرجت كيت ميدلتون من الحفل وعند توجهها إلى السيارة، تعثرت في خطاها بسبب حذائها الذي انفلت من قدمها، لكنها تجاوزت الأمر سريعًا واستكملت خطاها حتى السيارة ، لكنها لم تنجُ من عدسات المصورين الذين التقطوا هذه اللحظة بالتفصيل وانتشرت على عدة مواقع أجنبية أبرزها الديلي ميل.ولم تكن هذه المرة التي تتعرض فيها الأميرة كيت ميدلتون لمثل هذه المواقف بسبب حذائها ذي الكعب العالي، فقد التقطت كاميرات المصورين عدة لقطات أخرى شبيهة بنفس الموقف.