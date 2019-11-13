علاء عبدالعال مديرا فنيا لبتروجت خلفا لـ محمد عودة

أكد الاعلامي فتح الله زيدان ان مسئولي مجلس ادارة نادي بتروجت تعاقدوا مع علاء عبدالعال لتولي المهمة الفنية للفريق الاول لكرة القدم بدوري القسم الثاني .



وأضاف زيدان مقدم برنامج تايم لايف عبر فضائية تايم سبورت : ادارة بتروجت حسمت التعاقد مع علاء عبدالعال املا في انتشال الفريق من النتائج السلبية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.



وتعرض فريق بتروجت لهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف دون رد وخسارة أمام النصر وتعادل مع جمهورية شبين بينما حقق الفوز في لقاء وحيد أمام الداخلية.



جدير بالذكر أن فريق بتروجت يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 4 نقاط.