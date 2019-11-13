مغنٍ نيجيري شهير يساعد ضحايا الهجمات الأجانب بهذه الطريقة

قرر المغني النيجيري الشهير بورنا بوي تخصيص جزء من عائدات حفل يقيمه في جنوب أفريقيا لضحايا الهجمات التي وقعت ضد الأجانب .



يأتي تنظيم الحفل الذي يقام يوم 23 نوفمبر الحالي في مدينة كيبتاون، بعد شهرين من تعهد بورنا بوى الفائز بجائزة افروبيتس الموسيقية الشهيرة، بعد شهرين من تعهده بعدم القدوم لجنوب أفريقيا بعد سلسلة الهجمات ضد الأجانب.



كان بورنا بوي قد أدان في ذروة التوترات والهجمات التي استهدفت المواطنين النيجيريين وغيرهم من الأجانب، أعمال العنف وحث حكومتى جنوب أفريقيا ونيجيريا على التعاون لوضع نهاية للألم والعداء الذي يجتاح البلاد.