محمد بن زايد مرحبًا بـ الرئيس السيسي: علاقاتنا تاريخية ولدينا إرادة مشتركة لتعزيزها

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، رحب بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات، واصفًا العلاقات بين البلدين بالتاريخية والاستراتيجية.



وقال ولي عهد أبوظبي: "لدينا إرادة مشتركة لتعزيز العلاقات مع مصر وتطويرها بما يخدم بلدينا وشعبينا".



وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.



وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.



واضاف المتحدث الرسمي ان الرئيس سيبحث خلال الزيارة، مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.