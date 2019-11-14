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بين الناس

مواطن يناشد وزارة الإسكان الحصول على وحدة سكنية

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 01:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، البالغ من العمر 33 عاما، ويقيم في 19 ش الشيخ خطاب، متفرع من شارع ترعة الجبل بحدائق الزيتون في القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الإسكان، تخصيص وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي.

ويقول في رسالته: "أعمل حارس عقار وأسكن مع أسرتى المكونة من زوجة و3 أبناء في حجرة أسفل العقار، وظروفى المعيشية لا تسمح لى بحجز شقة في وحدات الإسكان الاجتماعي، أملى الحصول على وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودى الدخل ولو بالإيجار، رحمة بنا من الحجرة التى تشبه الجحر والظروف المعيشية الصعبة، وأناشد وزارة الإسكان، بحث طلبى وتخصيص وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي، نظرا لظروفى المعيشية الصعبة الأولى بالرعاية والاهتمام".

للتواصل مع الحالة : 01110144638

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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