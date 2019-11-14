أسلاك كهربائية تهدد المارة.. سكان شارع البطل أحمد عبدالعزيز يستغيثون.. صور



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



لم يسلم شارع البطل أحمد عبدالعزيز، التابع لحى العجوزة بمحافظة الجيزة، من الإهمال رغم شهرته الكبيرة، حيث تنتشر أسلاك كهربائية بجوار مستشفى بنك الدم، بالإضافة إلى تكسير الأرصفة وانتشار القمامة بصورة كبيرة.يقول محمد، أحد سكان الشارع، نطالب بسرعة حل مشكلة أسلاك الكهرباء العارية خوفا من حدوث ماس أو حريق هائل، خاصة أن تلك الأسلاك بجوار مستشفى «يعنى فيه مرضى طول اليوم داخلين المستشفى، وممكن حد منهم أو من أهلهم يتكهرب، مضيفا نريد أيضا معالجة الكسور وسرعة رصف الشارع أسوة بالشوارع الأخرى، والاستماع لشكاوى الأهالي، الذين يعانون من إهمال المسئولين بالحي.ويواصل،: "فيه قمامة كتير موجودة بالشوارع والحوارى الجانبية والأهالى هما اللى بيشيلوها ويقوموا بوضعها بصناديق بعيدة عنهم، كما أن هناك بعضا منهم يضطر لدفع مبالغ مالية كبيرة للاشتراك الشهرى مع بعض العمال الذين يأتون لاستلام القمامة من الشقق".وناشد سكان الشارع المسئولين بالحى سرعة إيجاد حل وتغطية تلك الأسلاك قبل فوات الأوان وعدم تركها عرضة للإهمال حتى لا يؤدى ذلك إلى كارثة، خاصة في فصل الشتاء بسبب الأمطار.