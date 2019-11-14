شارع ناصر محمد محمود بالمنيب غارق فى مياه المجارى

شكا سكان شارع ناصر محمد محمود المتفرع من جسر الكونيسة بالمنيب محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، من غرق الشارع بمياه الصرف الصحى.



وقال محمود رياض فى شكواه: "نعانى منذ عدة شهور من سوء حالة الصرف الصحى بالشارع، مما أدى إلى انتشار الحشرات تلوث البيئة والتأثير السلبى على أساس المنازل".



وناشد المسئولين ضرورة التدخل لرفع مياه الصرف الصحى وإصلاح السبب وراء غرق الشارع بالصرف الصحى.



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

