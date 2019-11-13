سامح عاشور يلتقي نقيب حلوان ويوافق على طلبات لخدمة الفرعية

التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، شعبان زكريا نقيب محامي حلوان، ومحمد خيري وكيل الفرعية، ووافق النقيب العام على عدة طلبات لخدمة نقابة حلوان الفرعية.



وصرح شعبان زكريا، بأن الطلبات التي وافق عليها النقيب العام تمثلت في توفير عدد ١٥٠٠ أجندة قضائية، و ١٥٠٠ كود قانون محاماه، لتوزيعها على الأساتذة محامي حلوان الفرعية كدفعة ثانية.



وأضاف زكريا أن النقيب وافق أيضا على الطلب المقدم بتوفير عدد ١٠٠ كرسى لغرفة محامي حلوان، ومقر النقابة الفرعية.



وتابع نقيب حلوان: “أبلغنا النقيب العام بشأن احتياج محامي حلوان لغرفة بالدور السابع بمحكمة حلوان، ووعد بالتواصل مع المستشار وزير العدل فى هذا الشأن”.



وأشار إلى أنه من المقرر أن تتوافر الأجندة القضائية وكود قانون المحاماة بمقر النقابة الفرعية اعتبارا من غد الخميس.