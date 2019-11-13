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توك شو

أحمد صيام: أنا من المعجبين بالفنان عادل إمام على المستوى الشخصي قبل الفني

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:53 م
احمد صيام
احمد صيام
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قسم التوك شو
قال الفنان أحمد صيام، إن العلاقة بينه وبين الفنان عادل إمام لم تكن مجرد علاقة فنية بل كان أحد المعجبين به على المستويين الشخصي والفني ودائمًا أحترم حبه لأبنائه وتقديره للأسرة، لافتًا إلى أنه تلقى مكالمة هاتفية من الفنان عادل امام اثناء فيلم "السفارة في العمارة" وهي تعتبر بداية عمله مع الزعيم وأثناء لقائهما بدأ يحكي له تفاصيل العمل وتقبلت الموضوع بالموافقة مباشرة.

معقبًا: "عادل إمام اتصل بيا وقالي انت ليه مردتش عليا، قولت له أنا لازم اقرأ بشكل جيد" .

وأضاف أحمد صيام خلال حواره مع برنامج "حديث المساء" المُذاع عبر قناة "MBC مصر" أنه أثناء التصوير كان في حالة من الرعب والتوتر بسبب الوقوف أمام الزعيم وفي بداية التصوير قال المخرج "فركش" وذهبت مباشرة الى المنزل بفكر اني السبب في المشكلة، موضحًا أنه تلقي مكالمة من الزعيم وطلب منه الذهاب لمقابلته في مكتب "شريف عرفة" وقال له "انك لازم تشوفني غير شخصية عادل إمام وتاني يوم ذهبت إلى التصوير والوضع تطور وأصبح بشكل ممتع" .

وأردف أحمد صيام إن أثناء مرضه تفاجأ بزيارة عادل امام له في المستشفي وكنت في قمة السعادة لزيارته لي. 
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