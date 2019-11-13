في مباراة دراماتيكية.. إنبي تحت 20 سنة يهزم حرس الحدود 3-2 في عقر داره

حقق فريق الشباب بنادى إنبى تحت 20 سنة مواليد 1999 ، فوزاََ غالياََ على نظيره حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم على ملاعب نادى حرس الحدود بالإسكندرية ، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر لدورى الجمهورية للشباب للموسم الرياضي 2020/2019 .





تقدم فريق حرس الحدود بهدفين خلال الشوط الأول من المباراة، قبل أن ينجح إنبى في العودة مرة أخرى للمباراة وتحقيق الفوز بعد عدة تغييرات مميزة أجراها الجهاز الفني للفريق بقيادة مدربه سيد شعلة، لينجح إنبى في إحراز ثلاثة أهداف دفعة واحدة بدأها اللاعب محمد هشام في الدقيقة 75 ثم اللاعب عمر بامبو في الدقيقة 86 قبل أن يختتم التهديف اللاعب محمد شريف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.



