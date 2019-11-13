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رياضة

في مباراة دراماتيكية.. إنبي تحت 20 سنة يهزم حرس الحدود 3-2 في عقر داره

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:58 م
فريق الشباب بنادى
فريق الشباب بنادى إنبى تحت 20 سنة مواليد 1999
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محمد رشاد
حقق فريق الشباب بنادى إنبى تحت 20 سنة مواليد 1999 ، فوزاََ غالياََ على نظيره حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم على ملاعب نادى حرس الحدود بالإسكندرية ، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر لدورى الجمهورية للشباب للموسم الرياضي 2020/2019 .

تقدم فريق حرس الحدود بهدفين خلال الشوط الأول من المباراة، قبل أن ينجح إنبى في العودة مرة أخرى للمباراة وتحقيق الفوز بعد عدة تغييرات مميزة أجراها الجهاز الفني للفريق بقيادة مدربه سيد شعلة، لينجح إنبى في إحراز ثلاثة أهداف دفعة واحدة بدأها اللاعب محمد هشام في الدقيقة 75 ثم اللاعب عمر بامبو في الدقيقة 86 قبل أن يختتم التهديف اللاعب محمد شريف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

شهدت المباراة تألق اللاعبين عبد الرحمن سمير ومصطفى ياسر وأحمد قاسم ومحمد شريف وحسام عادل ومحمد محمود رجب ومحمود طارق.
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