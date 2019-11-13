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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لخسارة 5 كيلو فى أسبوع..لا تتخلى عن هذه النصائح

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:30 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور احمد صبرى خبير التغذية بعض النصائح لخسارة وزنك الزائد فى اقل من شهر مع اتباع هذه النصائح وتنفيذها تخسر 5 كيلو من وزنك فى الاسبوع.

-تناولوا الطعام قبل التوجه إلى خارج المنزل او التسوق فلا تتسوقوا وأنتم تشعرون بالجوع وايضا اخذ بعض الخضروات والفواكه المقطعة في حقيبتكم كـ"سناكس" صحي أثناء الخروج حتى تتجنبوا إغراءات المطاعم واﻷكلات السريعة والحلويات في الشارع.

- وجبة الإفطار من اهم الوجبات فلا تهملها لانها تساعد على الحفاظ على الطاقة فلا تتناول مزيد من السكريات وتساعد على الشعور بالشبع

-توقفوا عن وزن الجسم بشكل يومي وذلك لأن أي رجيم يتطلب وقت لإنقاص الوزن ولذلك الميزان كل يوم قد يتسبب لكم بالإحباط.

- ابدأوا بتناول السلطة أو الشوربة قبل الطبق الرئيسي حتى تشعرون بالشبع أسرع.

- تناولوا وجبات صغيرة متعددة على مدار اليوم وتوقفوا عن تناول 3 وجبات كبيرة وتوقفوا أيضًا عن تناول الطعام قبل النوم بـ٣ ساعات على اﻷقل.

- ممارسة رياضة المشي لمده نص ساعه يوميا أو التمارين الرياضية ٣ مرات في الأسبوع.
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