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رياضة

النجوم يمارس هوايته في الفوز على الزمالك ويتوج بـ بطولة الجيزة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:30 م
النجوم
النجوم
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عمرو ابوبكر
نجح فريق النجوم لكرة القدم تحت 17 سنة - مواليد 2002 - بقيادة عمر الجزيري في تحقيق الفوز على نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم - الأربعاء - على ملعب نادي النجوم بأكتوبر ضمن المباراة النهائية بمنطقة الجيزة بتصفيات دوري قطاع القاهرة الكبرى المؤهل لدوري الجمهورية.

أحرز أهداف نادي النجوم كل من محمد سيد الشهير بـ (جولدي) وأحمد شرف وحسام محمود.

بهذه النتيجة يفوز فريق النجوم لكرة القدم تحت 17 سنة - مواليد 2002 - ببطولة منطقة الجيزة ويصعد رسميا الى دوري قطاع القاهرة الكبرى المؤهل لدوري الجمهورية.

يذكر أن الجهاز الفني لفريق النجوم لكرة القدم تحت 17 سنة - مواليد 2002 - مكون من كل من أحمد المحمدي رئيس قطاع الناشئين وصبحي فرحات مشرفًا عامًا على القطاع وعمر الجزيري المدير الفني للفريق وأحمد صلاح مدرب حراس المرمى وطه علي المدير الإداري وأسامة محمد إداري الفريق ومحمود سمير أخصائي العلاج الطبيعي.
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