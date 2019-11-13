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تعليم

الاتحاد الرياضي للجامعات يكرم فريق جامعة طنطا لكرة القدم .. صور

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:48 م
الاتحاد الرياضي للجامعات
الاتحاد الرياضي للجامعات يكرم فريق جامعة طنطا لكرة القدم
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أحمد على
كرم الاتحاد الرياضي للجامعات ، الْيَوْمَ، فريق جامعة طنطا لكرة القدم الفائز ببطولة دوري الجامعات المصرية الموسم الماضي، وذلك على هامش مباراة الافتتاح للموسم الجديد والتي أقيمت بين فريقي الجامعة الألمانية وجامعة ٦ اكتوبر.

حضر مراسم التكريم الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات ، والإعلامي أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات ورئيس اللجنة الإعلامية، والدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الالمانية، والدكتور ايهاب ابو الخير نائب رئيس الجامعة الألمانية، والكابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للاهلي.

وضمت قائمة فريق طنطا كل من محمد سلام مديرا فنيا واللاعبون احمد كريم ومحمود علاء ويوسف محمد ومحمد علاء ومحمد حليم ومروان عادل واحمد سمير وكريم احمد واحمد الشاذلي واسلام قطب ومحمد اشرف ماندو.
الاتحاد الرياضي للجامعات يكرم فريق جامعة طنطا لكرة القدم .. صور
الاتحاد الرياضي للجامعات يكرم فريق جامعة طنطا لكرة القدم .. صور
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