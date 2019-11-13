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اقتصاد

وزير المالية ينتدب 18 مديرا عاما بمصلحة الجمارك المصرية

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:45 م
الجمارك
الجمارك
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محمد يحيي
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا اليوم بندب 18 مديرا عاما بمصلحة الجمارك المصرية علي مستوي القطاعات والموانئ والجهات التابعة للمصلحة.

جاء بالقرار رقم 724 الصادر اليوم وتلقي صدي البلد نسخة منه ؛ أن عملية الندب لمدة عامين أو لحين شغل الوظيفة بالتعيين ، علي مستوي قطاعات " العمليات الجمركية ، الأمن ، السماح المؤقت".

وخلال الفترات السابقة شهدت مصلحة الجمارك فراغا لبعض المناصب القيادية نظرا لخروج اعداد من كوادرها للتقاعد القانوني.
وزير المالية ينتدب 18 مديرا عاما بمصلحة الجمارك المصرية
وزير المالية ينتدب 18 مديرا عاما بمصلحة الجمارك المصرية
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