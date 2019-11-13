الحجر الزراعي: وصلنا إلى رقم قياسي في حجم الصادرات بـ 4.9 مليون طن.. فيديو

قال أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، إن هناك ارتفاعا في الصادرات الزراعية المصرية هذا العام، مضيفا:" وصلنا إلى رقم قياسي في حجم الصادرات الزراعية ووصلنا إلى 4.9 مليون طن صادرات زراعية".



وأضاف أحمد العطار في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الصادرات الزراعية في تزايد مستمر وينعكس هذا انعكاسا مباشرا على الاقتصاد المصري وزيادة في معدل العملة الصعبة التي تدخل مصر.



وتابع احمد العطار:" صادراتنا من الموالح والبطاطس جودتها مرتفعة وصادرات البطاطس لا تؤثر على المنتج المحلي على الإطلاق"، مضيفا:" هذا العام صدرنا أكثر من 500 ألف طن من البصل وفتحنا أسواق جديدة مثل صربيا الصادرات الزراعية".