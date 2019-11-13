40 قيادة طلابية جديدة باتحاد طلاب جامعة المنيا

اعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة عن فوز 40 قيادة طلابية جديدة برئاسة الاتحادات الطلابية بكليات جامعة المنيا العشرين بينهم 4 طالبات، وذلك على مدار الأسبوعين الماضيين، التي استمرت خلالها العملية الانتخابية بعد ترشح 863 طالبا وطالبة بكليات الجامعة.



وأشار إلي أن الطلاب الفائزين بكليات الجامعة صعدوا بالانتخاب في خمس كليات وبالتزكية في خمس عشرة كلية، علي أن تختتم العملية الانتخابية غدًا بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.



وأسفرت النتائج عن فوز الطالب هشام شادي برئاسة اتحاد طلاب كلية طب الأسنان، وفوز الطالب أحمد غازي نائبًا له، وفي كلية الآداب فاز الطالب عمرو مجدي برئاسة الاتحاد، وأحمد عبد الظاهرنائبًا له، وفي كلية التمريض فاز الطالب مؤمن محمد برئاسة لاتحاد، والطالب عبد الله أحمد نائبًا له، وفاز الطالب أحمد عادل برئاسة اتحاد كلية الزراعة والطالب محمود ناجي نائبًا له، وجاء الطالب علي محمد رئيسًا لاتحاد طلاب كلية الطب البشري، ومحمد أحمد نائبًا له، وفاز الطالب فتحي ربيع برئاسة اتحاد كلية العلوم، ومحمد صلاح نائبًا له، وبكلية دار العلوم فاز برئاسة الاتحاد الطالب عصام زكي، وجاء نائبه الطالب حازم أبوبكر، وفي التربية الفنية فاز الطالب مصطفى رضا برئاسة الاتحاد، علاء عادل نائبًا له، وفي كلية الصيدلة فاز أحمد رفعت برئاسة الاتحاد، ومصطفى محمود نائبًا له، وفاز منتصر فوزي برئاسة اتحاد طلاب كلية التربية الرياضية، وفاز كريم أشرف بمنصب نائب رئيس الاتحاد، وفي كلية التربية للطفولة المبكرة فازت الطالبة ندا صلاح رئيسا للاتحاد، وشروق عبد العزيز نائبًة لها، وفي كلية الفنون الجميلة فاز مصطفى ناصر برئاسة الاتحاد، عبد الرحمن حسن نائبًا له، كما فاز برئاسة الاتحاد الطب البيطري أحمد بدر ومصطفى احمد نائبًا له، وفي كلية السياحة والفنادق فاز أحمد صلاح برئاسة الاتحاد، وسالم عادل نائبًا، وفي الحاسبات والمعلومات فاز الطالب عبد الرحمن بكر برئاستها، ومهاب أشرف نائبًا له، وفي التربية النوعية فاز برئاسة الاتحاد خالد مختار، وفاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد محمد عامر، وبكلية التربية فاز حسام محمد برئاسة الاتحاد، وإيهاب محمود نائبًا له، وفاز برئاسة الهندسة فضل طارق، واحمد نادي نائبًا له، وفي الحقوق فازت الطالبة جهاد محمود برئاسة الاتحاد لأول مرة في تاريخها، والطالب أحمد فيصل نائبًا لرئاسة الاتحاد، وأخيرًا فاز برئاسة اتحاد طلاب كلية الألسن أحمد ضاحي، وآلاء عشري نائبة لرئيس الاتحاد.



وتجدر الإشارة إلى انه انتهت أمس اجراءات العملية الانتخابية في 140 لجنة انتخابية بالكليات للمنافسة على منصب أمناء الكليات، ومساعديهم بلجان الأنشطة بكليات الجامعة، والتي أسفرت عن فوز 280 طالب وطالبة وذلك في 33 لجنة باللانتخاب و107 بالتزكية.