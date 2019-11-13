لاعب المنتخب الأولمبي يرفض المقارنة .. اعرف التفاصيل

طلب أسامة جلال لاعب منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم عدم مقارنة مباراة الافتتاح أمام مالي بأي مباراة أخري، مؤكدًا أن ضربة البداية صعبة لأي فريق.



يخوض منتخب مصر الأوليمبي مباراته أمام الكاميرون فى الثامنة مساء غد الخميس بالجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ، ويخوض منتخب مصر مرانه الأخير الليلة على استاد بتروسبورت.



أضاف اسامه جلال فى المؤتمر الصحفي لمباراة الكاميرون، لا يوجد توتر لدينا فى المباريات ونلعب للفوز دائمًا والأداء يتحسن من مواجهة لأخرى، مؤكدًا أن هناك هدفا واحدا الآن داخل المعسكر وهو التأهل للأوليمبياد ومن ثم الفوز ببطولة أمم أفريقيا.



وتأهل منتخب مصر رسميا إلى الدور قبل النهائى للبطولة برصيد 6 نقاط ثم الكاميرون ثانيا برصيد 4 نقاط وغانا ثالثا برصيد نقطة ومالى فى المركز الرابع بدون نقاط.



أكد جلال أن مباراة الكاميرون صعبة وتضم لاعبين جيدين ولكننا مستعدون للفوز والاستمرار فى تصدر المجموعة.



واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي على إجراء تعديلات طفيفة فى تشكيل الفراعنة أمام الكاميرون غدا الخميس، ويرفض شوقى غريب فكرة التغيير الشامل فى التشكيل، لاسيما أنه يرغب فى الفوز بمباراة الغد، حتى يضمن التأهل كأول المجموعة الأولى، حتى يلتقى الفريق صاحب المركز الثانى فى المجموعة الثانية، فى الدور قبل النهائى.