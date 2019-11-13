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أخبار العالم

خرج ولم يعد.. أسرة القحطاني تناشد بالبحث عنه

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:56 م
صدى البلد
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سعيد العربي
ناشدت أسرة أحمد بن صالح القحطاني، البحث عن ابنها المفقود في حي الرائد بالرياض، والذي فُقد منذ الثلاثاء الماضي في محيط أسواق التميمي الملاصقة لجامعة الملك سعود.

وذكرت الأسرة أن "القحطاني" يعاني من مرض "انفصام الشخصية"، وكان يرتدي لحظة تغيُّبه ثوبًا أبيضَ و"جاكيت" بُنّيّ اللون.

وتلقّت شرطة محافظة الدرعية بلاغًا بفقده، وتكثّف الجهات الأمنية والمواطنون البحث عنه، فيما ناشدت أسرته من يعثر عليه أو يشتبه به.
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